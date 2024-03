Die Zinssignale der US-Notenbank Fed vom Vortag treiben die US-Aktienmärkte auch am Donnerstag noch an. Dabei erzielten sämtliche Leitindizes Höchststände. Der Dow Jones Industrial stieg zuletzt um 0,84 Prozent auf 39.843,95 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,56 Prozent auf 5.253,88 Zähler zu. Für den technologiewertelastigen Nasdaq 100 ging es um 0,82 Prozent auf 18.389,96 Punkte aufwärts.Am Vorabend hatten die US-Börsen in der Schlussphase deutlichen Rückenwind von der Aussicht auf drei ...

