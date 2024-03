FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von K+S von 16,00 auf 15,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Zahlen für 2023 und die Prognose für 2024 seien in etwa wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Obwohl er mit der K+S-Preisthese liebäugele, wonach das zyklische Tief erreicht sei, mangele es derzeit objektiv an einem positiven Kalipreis-Treiber./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2024 / 17:05 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2024 / 17:10 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KSAG888

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken