US-Zinssignale nach dem Geschmack der Anleger haben den DAX am Donnerstag auf weitere Rekordstände getrieben. Der deutsche Leitindex beendete den Xetra-Handel mit einem Plus von 0,91 Prozent auf 18.179,25 Punkte. Auch an den Börsen in New York ging die Rekordjagd weiter.Für den MDAX ging es um 0,79 Prozent auf 26.473,05 Punkte hoch. Der Index der mittelgroßen deutschen Unternehmen kann gleichwohl mit dem Rekordlauf des DAX nicht mithalten. Die Bestmarke beim MDAX datiert aus dem Jahr 2021 und steht ...

