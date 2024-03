Deutsche Telekom: Achtung Bärenflagge!

Verdi-Forderungen und Insider-Verkäufe belasten die Deutsche-Telekom-Aktie!

Deutsche Telekom (DTE) - ISIN DE0005557508

Gewinnsteigerung um fast 122%, jetzt wollen die Telekom-Mitarbeiter auch mehr!

Rückblick

Beim Chart der Deutsche-Telekom-Aktie fokussieren wir uns auf die letzten zehn Handelstage. Am 8. März startete das Wertpapier mit einem Gap Down in den Handelstag. Einen Handelstag später ging es noch tiefer los. Die Aktie konnte die Verluste in der Zwischenzeit größtenteils wieder wettmachen, die aufgerissene Kurslücke bleibt aber bestehen. Hinzukommt, dass der Kursverlauf eine Bärenflagge formiert.

Deutsche-Aktie: Chart vom 201.03.2024, Kürzel: DTE, Kurs: 21.906 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bärisches Szenario

Sollte das Tief der Kerze vom Donnerstag unterschritten werden, hätten die Bären das Kommando. Kursziel unseres Leerverkaufs wäre das Pivot-Tief vom 11. März.

Mögliches bullisches Szenario

Bei Schlusskursen über der zuvor genannten Kurslücke sähe die Lage schon wieder freundlicher aus. Für Long-Einstiege wäre dann aber zunächst eine Stabilisierung über dem Gap abzuwarten.

Meinung

Die Telekom hat 2023 ihren Gewinn um fast 122 Prozent gesteigert. Die Dividende soll um 7 Cent auf 77 Cent je Aktie steigen. Jetzt wollen die Beschäftigten auch am Erfolg teilhaben. Die Gewerkschaft ver.di fordert 12 Prozent mehr, was an der Börse gar nicht gut ankommt. Auch Claudia Nemat, zuständig für Technologie und Innovation im Konzern, hat 116.377 ihrer Aktien verkauft. Stimulierende Nachrichten für die Kurse sehen anders aus!

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 109.08 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 183.65 Mio. EUR

Meine Meinung zu Deutsche Telekom ist bärisch.

Veröffentlichungsdatum: 21.03.2024

