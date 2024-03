DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

UNILEVER - Nach der Ankündigung, das Speiseeisgeschäft abzuspalten, prüft Unilever den Appetit von Finanzinvestoren. Der Konsumgüterkonzern hat Morgan Stanley und JP Morgan mandatiert, um das Interesse von Finanzinvestoren an Ben & Jerry's, Magnum und Langnese abzuklopfen, wie die Financial Times unter Berufung auf Kreise berichtet. Das Speiseeisgeschäft könnte mit 10 bis 15 Milliarden US-Dollar bewertet werden. (Financial Times)

WARNER BROS DISCOVERY - Warner Bros Discovery will seinen Streamingdienst Max, der Inhalte von Discovery Plus und HBO Max vereint, nach Europa bringen. Ab Mai wird der Dienst in Nordeuropa, auf der iberischen Halbinsel sowie in Zentral- und Osteuropa verfügbar sein. In Großbritannien ist ein Start erst nach dem Ende eines Content-Deals mit Sky 2025 möglich. (Financial Times)

TESLA - Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) sieht offenbar ein Sicherheitsrisiko in der Griffautomatik des US-Elektroautobauers Tesla. Ein Sprecher bestätigte auf Handelsblatt-Anfrage, dass sich das KBA bei anderen Genehmigungsbehörden und der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen (Unece) für eine Anpassung der Vorgaben einsetzt. Die Behörde stehe "insbesondere mit dem niederländischen Pendant des KBA in Kontakt, das die Typgenehmigungen der Tesla-Modelle für den europäischen Markt erteilte", heißt es auf Anfrage. Sollten die Vorgaben angepasst werden, müssten sie alle Genehmigungsbehörden "für alle Modelle unabhängig vom Hersteller rechtsverbindlich anwenden". (Handelsblatt)

March 22, 2024

