Home Depot, eine führende Handelskette für Heimwerkerbedarf und Baustoffe, plant eine bedeutende Ausweitung ihres Vertriebsnetzes. Die Ankündigung inkludiert die Eröffnung vier neuer Distributionszentren in bedeutenden Märkten, darunter Detroit und Toronto, im ersten Halbjahr 2024. Ziel dieser Maßnahme ist es, sowohl Privatkunden als auch professionelle Handwerksbetriebe effizienter zu bedienen. Mit der Aufstockung des Sortiments in Schlüsselmärkten durch größere Produktmengen als bisher in den Filialen angeboten, wird insbesondere professionellen Kunden ein komfortabler Zugriff auf die für Großprojekte notwendigen Materialmengen direkt an deren Baustellen ermöglicht. Dieses Vorgehen ist Teil einer ganzheitlichen Strategie, um die Kundenbedürfnisse umfassender zu adressieren. Die Kundenbindung wird ebenso durch ein neuerworbenes Unternehmen gestärkt, das auf beratungsintensive [...]

