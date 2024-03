Nach gut zehn Jahren kehrte Douglas am gestrigen Donnerstag an die Börse zurück und im Unternehmen herrschte diesbezüglich beste Laune. Vorstandschef Sander van der Laan ließ es sich nicht nehmen, die Börsenglocke zu läuten und vom Beginn einer "neuen Phase" in der Geschichte des Konzerns zu sprechen. Auf Seiten der Anleger machte sich allerdings deutlich weniger Pathos bemerkbar.Obschon Douglas (DE000BEAU7Y1) den Ausgabepreis mit 26 Euro bereits am unteren Ende der zuvor festgelegten Spanne angesetzt hatte, gab es schon kurz nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...