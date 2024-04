So geht es mit dem DAX nach deutlichen Schwankungen in der vergangenen Woche weiter. Kommt vielleicht sogar bald ein neues Rekordhoch? Außerdem im Fokus: Die Aktien von Douglas und Delivery Hero. Der DAX hat am Montag im Kielwasser freundlicher internationaler Aktienmärkte weiter zugelegt. Nach dem starken Ausklang der vergangenen Woche reichte es im frühen Handel für ein Plus von 0,24 Prozent auf 18 203,86 Punkte. Damit näherte sich der deutsche ...

