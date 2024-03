Köln (ots) -Der Launch der All Inclusive Entertainment-App geht in die nächste Runde. Serien, Realitys, Live-Sport, Filme, Musik und Podcasts - jetzt bringt RTL+ sein einzigartiges, crossmediales Angebot auch gebündelt auf die Big Screens.Henning Nieslony, Chief Streaming Officer RTL Deutschland: "Wie angekündigt gehen wir beim Launch unserer All Inclusive Entertainment-App in mehreren Stufen vor. In dieser Woche ist nun der Roll-out auf den Big Screens angelaufen. Dadurch geben wir unseren User:innen auf noch deutlich mehr Devices einen einfachen und direkten Zugang zu unserem crossmedialen Angebot."Gestartet wurde der Roll-out zunächst auf Magenta TV. Hier steht das Unterhaltungs-Paket von RTL Deutschland nun für alle Kund:innen in der All Inclusive Entertainment-App zum Streamen bereit. Das Magazin- und Hörbuchangebot von RTL+ ist - dem Nutzungsverhalten der User:innen entsprechend - nicht Teil des Angebotspakets auf den Big Screens, kann aber weiterhin über die mobilen Apps und das Web genutzt werden.Ebenfalls mit den ersten Geräten angelaufen ist der Roll-out auf Android TV. Die Verfügbarkeit der All Inclusive Entertainment- App auf weiteren Big Screens folgt und soll bis Ende des Sommers 2024 abgeschlossen werden.Alle Infos zur Verfügbarkeit von RTL+ finden Sie hier: https://community.plus.rtl.de/s/hilfeartikel/unterstuetzte-geraeteNeuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Julia Kikillis, VP/ Leitung Kommunikation Unterhaltung VOX & RTL+ | T: +49 221-456-74400 | julia.kikillis@rtl.deOriginal-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/5741582