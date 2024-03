DJ PTA-News: 4basebio PLC: 4basebio gibt einen wichtigen Meilenstein bekannt

Kunde erhaelt Genehmigung fuer die klinischen Phase I-Studien für einen mRNA-Impfstoff, der aus 4basebio's opDNAT hergestellt wird

Cambridge, UK - 4basebio PLC (AIM: 4BB), ein innovationsorientierter Anbieter von neuartigen synthetischen DNA-Produkten und einer nicht-viralen, thermostabilen Plattform zur Verabreichung von Nukleinsäuren, gibt heute bekannt, dass der Kunde des Unternehmens, Helix Nanotechnologies Inc. ("HelixNano"), die HREC-Genehmigung für eine klinische Studie der Phase I in Australien mit HN-0001 erhalten hat, einem mRNA-Impfstoff, der aus der synthetischen DNA opDNAT von 4basebio hergestellt wird.

4basebio wird HelixNano weiterhin bei der für 2024 geplanten Herstellung von synthetischer GMP-DNA unterstützen.

Dr. Amy Walker, Vizepräsidentin für Forschung und Geschäftsentwicklung des Unternehmens, kommentierte: "Eswar ein Vergnügen, mit einem so innovativen Unternehmen auf seinem Weg in die Klinik zusammenzuarbeiten, und wir freuen uns, dass ein mRNA-Impfstoff, der mit 4basebio-DNA hergestellt wurde, in die Patientenversorgung übergeht; dies ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für das Unternehmen."

"4basebio hat mehrere Kunden, die DNA in GMP-Qualität benötigen und sich auf dem Weg zu klinischen Studien befinden; wir freuen uns natürlich sehr, unsere Kunden bei ihren klinischen Programmen zu unterstützen."

Dr. Marianna Keaveney, Leiterin der klinischen Produktentwicklung bei HelixNano, kommentierte: "Es ist ein unglaublicher Meilenstein für HelixNano, die Zulassung für unsere erste klinische Studie zu erhalten, und wir wären nicht in der Lage gewesen, dieses Arzneimittel ohne das Engagement des 4basebio-Teams zu entwickeln. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit fortzusetzen."

Nominated Advisor Cairn Financial Advisers LLP Jo Tuner / Sandy Jamieson +44 (0)20 7213 0880

Über 4basebio 4basebio (AIM: 4BB) ist ein innovationsgetriebenes Life-Biotechnologie-Unternehmen, das sich darauf konzentriert, die Entwicklung von Arzneimitteln für neuartige Therapien (ATMPs) durch seine hochleistungsfähigen synthetischen DNA-Produkte und seine nicht-virale, zellspezifische Nukleinsäure-Transportplattform zu beschleunigen. Ziel des Unternehmens ist es, Marktführer bei der Herstellung und Lieferung hochwertiger synthetischer DNA-Produkte für Forschung, Therapie und Pharmakologie sowie bei der Entwicklung zielgerichteter nicht-viraler Vektoren für die effiziente Verabreichung von Nutzlasten an Patienten zu werden. Das Unternehmen bietet GMP-konforme DNA-Ausgangsmaterialien an, die für die Produktion von AAV-Viren sowie von mRNA-Impfstoffen und -Therapeutika geeignet sind.

Über Helix Nanotechnologies Inc. Helix Nanotechnologies Inc. ist ein Biotechnologieunternehmen mit Hauptsitz in Boston, MA. HelixNano konzentriert sich auf den Aufbau einer universellen Schnittstelle zum Immunsystem, um die angeborene Kraft des menschlichen Körpers zur Bekämpfung von Krankheiten zu nutzen. HelixNano entwickelt derzeit mRNA-basierte Therapeutika für Infektionskrankheiten, Onkologie und andere Indikationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung kann bestimmte Aussagen über die Zukunftsaussichten von 4basebio enthalten. Obwohl die Direktoren der Meinung sind, dass ihre Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, können alle Aussagen über die Zukunftsaussichten von Faktoren beeinflusst werden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen.

