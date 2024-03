© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa



Deutschland stellt die Weichen für eine neue Ära in der Drogenpolitik: Ab April wird der Konsum von Cannabis unter Auflagen legalisiert. Die Aktie des Cannabisunternehmens Synbiotic erlebt eine Achterbahnfahrt.Nach dem Bundestag hat am Freitag auch der Bundesrat dem Gesetz zugestimmt, trotz anhaltender Warnungen einiger Politiker über mögliche negative Auswirkungen. Das Gesetz zur Teil-Legalisierung markiert einen Wendepunkt in der deutschen Drogenpolitik, nachdem ein Vermittlungsverfahren zwischen Bund und Ländern, welches eine Verzögerung hätte herbeiführen können, nicht zustande kam. An der Börse hat die bevorstehende Legalisierung bereits für Aufsehen gesorgt, besonders im Bereich der …