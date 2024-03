NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BNP Paribas den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen. Damit gab Analystin Delphine Lee in einer am Freitag vorliegenden Studie ihren optimistischen Erwartungen für die anstehenden Quartalszahlen Ausdruck. Das Kursziel für die Aktie hob sie von 72 auf 74 Euro an und beließ die Einstufung auf "Neutral". Neue Kosteneinsparungen und die immer noch niedrigen Rückstellungen für drohende Kreditausfälle sollten die Ergebnisentwicklung (EPS) kurzfristig stützen. Noch deutlicher weise der Jahresausblick für den Nettogewinn auf einen stärkeren Jahresstart hin. Gleichzeitig hinke die Aktie der Branche seit Jahresbeginn hinterher. Allerdings laste das schwache Privatkundengeschäft weiter auf der Kursentwicklung./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2024 / 21:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2024 / 00:15 / GMT





ISIN: FR0000131104

