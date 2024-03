EQS-Ad-hoc: net digital AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER IN EINEM RECHTSSYSTEM, IN DEM EINE SOLCHE WEITERGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG UNRECHTMÄSSIG IST, BESTIMMT. net digital AG plant Durchführung einer Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre Düsseldorf, 22.03.2024 - Die net digital AG plant die Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrecht der Aktionäre unter Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2020. Im Rahmen der Kapitalerhöhung sollen voraussichtlich bis zu Stück 714.760 neue Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 2,10 je neuer Aktie angeboten werden. Der sich im Falle einer vollständigen Platzierung aller angebotenen Aktien für die net digital AG ergebende Bruttoemissionserlös beläuft sich auf ca. EUR 1,5 Mio. Der Emissionserlös soll im Wesentlichen zur Weiterentwicklung der Produkte insbesondere im Bereich Künstliche Intelligenz, zum Ausbau der Payment-Aktivitäten und des internationalen Acquiring-Netzwerks sowie im Übrigen zur Stärkung der Eigenkapitalbasis der Gesellschaft dienen. Vorbehaltlich der abschließenden Entscheidungen von Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft plant die Gesellschaft, die Kapitalerhöhung voraussichtlich im zweiten Quartal 2024 nach Gestattung der Veröffentlichung des Wertpapier-Informationsblattes durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) durchzuführen. Weitere Einzelheiten der Kapitalerhöhung bleiben einer gesonderten Beschlussfassung von Vorstand und Aufsichtsrat vorbehalten. DISCLAIMER Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Ankündigung ist kein Prospekt. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapier-Informationsblatt (einschließlich etwaiger Aktualisierungen) treffen. Kopien dieses Wertpapier-Informationsblatts werden, nach der Gestattung der Veröffentlichung desselben durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zur Ansicht in elektronischer Form auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.net-digital.com im Bereich Investor kostenfrei zugänglich sein.



