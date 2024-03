EQS-Ad-hoc: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): Prognose

Brockhaus Technologies AG: Prognose für das Geschäftsjahr 2024 - hohes Wachstum der Umsatzerlöse auf € 220 bis € 240 Mio. und des bereinigten EBITDA auf € 80 bis € 90 Mio. erwartet Frankfurt am Main, 22. März 2024. Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, "Brockhaus Technologies") gibt mit folgender Prognose ihre hohen Wachstumserwartungen für das Geschäftsjahr 2024 bekannt. Brockhaus Technologies rechnet im Geschäftsjahr 2024 mit Umsatzerlösen zwischen € 220 Mio. und € 240 Mio., was einem starken organischen Wachstum zwischen 18% und 29% gegenüber den Umsatzerlösen im Berichtszeitraum 2023 entspräche. Für das bereinigte EBITDA plant der Konzern für das Geschäftsjahr 2024 mit einem Wert zwischen € 80 Mio. und € 90 Mio. Dies entspräche einem überproportionalen Wachstum zwischen 29% und 45% gegenüber dem bereinigten EBITDA des Berichtszeitraums 2023. Im Geschäftsjahr 2023 steigerte Brockhaus Technologies nach vorläufigen Zahlen die Umsatzerlöse um +31% auf € 187 Mio. (2022: € 143 Mio.) bei einem bereinigten EBITDA von € 62 Mio. (2022: € 47 Mio.) und einem bereinigten EBIT von € 58 Mio. (2022: € 44 Mio.). Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 33,3% (2022: 33,2%) bzw. einer bereinigten EBIT-Marge von 30,9% (2022: 30,9%). In der pro-forma-Betrachtung lag die bereinigte EBITDA-Marge mit 35,9%, bei einem bereinigten pro-forma EBITDA von € 67 Mio. (2022: € 47 Mio.), deutlich über dem Vorjahreswert von 33,2%. Bezüglich der Definition der alternativen Leistungskennzahlen sowie die Berechnung der pro-forma Kennzahlen wird auf Seite 85ff. unseres Geschäftsberichts 2022 sowie auf Seite 14 unserer Quartalsmitteilung 9M 2023 verwiesen. Im Jahr 2022 umfassten die Bereinigungen noch das Minderergebnis aus Value Step-up. Um Abweichungen zwischen den wesentlichen Leistungskennzahlen und IFRS bestmöglich zu vermeiden, wird diese Bereinigung seit Anfang 2023 nicht mehr vorgenommen. Damit findet keine Bereinigung der Umsatzerlöse mehr statt und die Vorjahresangaben wurden dementsprechend ebenfalls angepasst. Der Geschäftsbericht 2023 wird am Donnerstag, den 28. März 2024 veröffentlicht. An dem gleichen Tag wird um 15:00 Uhr (CET) der Earnings Call 2023 stattfinden. Interessenten können sich unter folgendem Link für den Call registrieren: https://webcast.meetyoo.de/reg/oaHsnCSWesKR

Kontakt: Brockhaus Technologies - Paul Göhring Tel: +49 69 20 43 40 90 Fax: +49 69 20 43 40 971 E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com



