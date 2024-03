Während der DAX zuletzt ein neues Rekordhoch erreichte, gehören Energieaktien zu den wenigen Verlierern der letzten Monate. Doch die schlechte Performance ist eher als Chance zu sehen, die Branche bietet mit das größte Aufholpotenzial. Die Energieversorgung wird auch in den nächsten Jahren ein Dauerthema bleiben. Zwar verbrauchen Maschinen und Geräte immer weniger Energie, aber gleichzeitig steigt ihre Zahl rasant an. In den Städten sieht man immer weniger Fahrräder, E-Bikes und E-Scooter dominieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...