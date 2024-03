Bernd Wünsche (Gurupress.de) - AMS hat auch am Freitag weiter verloren. Das Unternehmen hat mit dem Minus von 0,7 % nur in der Schweiz etwas abgegeben. An deutschen Börsen wurde bei deutlich geringerem Volumen teils ein minimales Plus erzielt. Letztlich bleibt die Aktie in einem verheerenden Abwärtsmodus. Ohne neue Nachrichten war allein die ganze Woche schon vergleichsweise schwach. Tatsächlich aber liegt die Aktie [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...