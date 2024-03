Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Valneva konnte am Freitag die vergangene Woche noch kurzfristig retten. Die Kurse sind im Spurt von 2,8 % noch einmal gestiegen. Dennoch bleibt auch am Ende der zurückliegenden Woche nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für 2023 ein Fragezeichen. Das Minus wurde mit -0,5 % gemessen - vergrößerte aber den Jahresverlust an den Börsen. Der beläuft sich derzeit auf [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...