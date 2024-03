Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Super Micro Computer geht mit einem erheblichen Makel in die neue Woche. Die Notierungen waren zuletzt mit dem Gewinn von 1,4 % am Freitag zwar gut in das Wochenende gekommen. Allerdings bleibt die Aktie mit dem Minus von ca. -7 % in einer Woche unter Druck. Nun geht es aus technischer Sicht auch darum, die Marke von zumindest 1.000 Dollar als Grenze zu retten. [...]

