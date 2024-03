LONDON (dpa-AFX) - Pennon Group Plc (PNN.L), a British water utility company, said on Monday that its full year financial performance is in line with the management expectations.



The Group noted that it registered a record level of K7, 2020-25, water and wastewater investment with expectation of around 850 million to 2025.



Copyright(c) 2024 RTTNews.com. All Rights Reserved



Copyright RTT News/dpa-AFX

Großer Dividenden-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Der kostenlose Dividenden-Report zeigt ganz genau, wo Sie in diesem Jahr zuschlagen können. Das sind die Favoriten von Börsenprofi Dr. Dennis Riedl Jetzt hier klicken