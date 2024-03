© Foto: Foto: Sven Hoppe/dpa



Analysten der Privatbank Berenberg sind bullish für Europas größten Versicherungskonzern. Der wichtigste Vorteil der Allianz: Die unangefochtene Marktführerschaft."Es gibt viele Gründe, die für den Kauf der Allianz sprechen, aber einer sticht besonders hervor - die Skalenvorteile", schreibt Berenberg-Analyst Michael Huttner in einer Analyse am Montag. In sämtlichen Analysten-Konferenzen zu den Jahresergebnissen der großen Versicherer für 2023 sei der Tenor der Gleiche gewesen: Skaleneffekte als unaufhaltsamer Werttreiber in der Versicherungsbranche. Huttner sieht auch in der hohen Marktkonzentration der Branche einen der Hauptgründe für die starke Marge und die gestiegene Bewertung der …