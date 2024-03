Die Allianz-Aktie setzt zum Wochenstart ihre Auszeit fort. Die hohen Investitionen des Versicherungskonzerns dürften sich aber schon bald bemerkbar machen. In den nächsten zwei Jahren werden die Erfolge der Wachstumsstrategie der vergangenen Jahre vor allem in einem Bereich so richtig zum Vorschein kommen. Die Allianz-Aktie profitiert heute von einem Analysten-Update der Privatbank Berenberg. Analyst Michael Huttner hat die Einstufung für den Versichererer auf "Buy" mit einem Kursziel von 309 Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...