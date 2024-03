FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Delivery Hero auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Der Online-Essenslieferdienst habe nun den Zeitplan für den zuvor bekanntgegebenen Weggang des Finanzchefs mitgeteilt, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese Nachrichten dürften nur begrenzt von zusätzlichem Interesse sein. So werde Emmanuel Thomassin noch bis Ende September bleiben und dann zum Technologieunternehmen Wise wechseln. Thomassin hat, wie er sagte, seine persönlichen Ziele für die Gruppe, insbesondere in Bezug auf die bereinigte Ebitda-Profitabilität erreicht, weshalb der Zeitpunkt für einen Karrierewechsel passend sei./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2024 / 09:27 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2E4K43

Großer Dividenden-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Der kostenlose Dividenden-Report zeigt ganz genau, wo Sie in diesem Jahr zuschlagen können. Das sind die Favoriten von Börsenprofi Dr. Dennis Riedl Jetzt hier klicken