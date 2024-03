Beim Projektentwickler für Erneuerbare Energien hatten wir im Express-Service einen Einstiegskurs genannt und wie Sie am Kursverlauf sehen, war dieser Einstiegskurs mal wieder ein Treffer. Wenn Sie bei unseren Trading-Ideen von Anfang an dabei sein möchten, müssen Sie nur den RuMaS Express-Service abonnieren, den Sie bis einschließlich 01. April unter diesem Link zum "Schnäppchenpreis" erhalten. ABO Wind ISIN: DE0005760029 hat am 14. März den Jahresbericht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...