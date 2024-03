InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - March 26

Purchase of own shares

LONDON, UK / ACCESSWIRE / March 26, 2024 / The Company announces that on 25 March 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 5 May 2023 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.

Date of purchase: 25 March 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 10,000 Lowest price paid per share: £ 81.1200 Highest price paid per share: £ 82.1400 Average price paid per share: £ 81.7466

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 164,256,233 ordinary shares in issue (excluding 7,006,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Schedule of Purchases

Shares purchased: 10,000 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 25 March 2024

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 10,000 Highest price paid (per ordinary share) £ 82.1400 Lowest price paid (per ordinary share) £ 81.1200 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 81.7466

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 25/03/2024 09:29:20 GMT 127 81.5600 XLON 962442720975370 25/03/2024 09:52:28 GMT 42 81.3800 XLON 962442720976919 25/03/2024 10:01:14 GMT 73 81.3200 XLON 962442720977418 25/03/2024 10:05:34 GMT 14 81.3400 XLON 962442720977698 25/03/2024 10:05:34 GMT 76 81.3400 XLON 962442720977697 25/03/2024 10:07:42 GMT 40 81.2800 XLON 962442720977791 25/03/2024 10:08:59 GMT 46 81.3000 XLON 962442720977852 25/03/2024 10:11:56 GMT 51 81.3600 XLON 962442720978140 25/03/2024 10:15:17 GMT 48 81.3600 XLON 962442720978383 25/03/2024 10:17:30 GMT 59 81.3800 XLON 962442720978539 25/03/2024 10:49:57 GMT 78 81.3200 XLON 962442720980147 25/03/2024 11:00:02 GMT 44 81.2200 XLON 962442720980552 25/03/2024 11:00:41 GMT 77 81.2000 XLON 962442720980601 25/03/2024 11:00:43 GMT 73 81.1800 XLON 962442720980616 25/03/2024 11:01:19 GMT 41 81.1600 XLON 962442720980691 25/03/2024 11:03:05 GMT 45 81.1200 XLON 962442720980764 25/03/2024 11:12:33 GMT 121 81.2400 XLON 962442720981426 25/03/2024 11:16:08 GMT 3 81.3000 XLON 962442720981793 25/03/2024 11:16:08 GMT 78 81.3000 XLON 962442720981794 25/03/2024 11:30:22 GMT 5 81.2400 XLON 962442720982643 25/03/2024 11:30:22 GMT 11 81.2400 XLON 962442720982644 25/03/2024 11:30:22 GMT 18 81.2400 XLON 962442720982641 25/03/2024 11:30:22 GMT 19 81.2400 XLON 962442720982642 25/03/2024 11:30:22 GMT 142 81.2400 XLON 962442720982639 25/03/2024 11:32:20 GMT 77 81.2200 XLON 962442720982787 25/03/2024 11:58:02 GMT 44 81.3400 XLON 962442720984136 25/03/2024 11:59:59 GMT 69 81.3400 XLON 962442720984259 25/03/2024 12:02:21 GMT 71 81.3200 XLON 962442720984426 25/03/2024 12:03:46 GMT 51 81.3400 XLON 962442720984586 25/03/2024 12:03:46 GMT 70 81.3400 XLON 962442720984584 25/03/2024 12:08:36 GMT 51 81.2600 XLON 962442720984862 25/03/2024 12:09:15 GMT 63 81.3400 XLON 962442720984906 25/03/2024 12:09:15 GMT 79 81.3400 XLON 962442720984905 25/03/2024 12:12:44 GMT 51 81.3200 XLON 962442720985190 25/03/2024 12:25:16 GMT 80 81.3800 XLON 962442720986026 25/03/2024 12:30:36 GMT 78 81.3600 XLON 962442720986223 25/03/2024 12:30:36 GMT 90 81.3600 XLON 962442720986224 25/03/2024 12:39:46 GMT 48 81.3600 XLON 962442720986633 25/03/2024 12:39:46 GMT 60 81.3600 XLON 962442720986630 25/03/2024 12:51:53 GMT 62 81.3800 XLON 962442720987107 25/03/2024 12:52:32 GMT 8 81.3800 XLON 962442720987128 25/03/2024 12:52:32 GMT 55 81.3800 XLON 962442720987129 25/03/2024 12:54:59 GMT 69 81.3600 XLON 962442720987215 25/03/2024 12:58:37 GMT 61 81.3000 XLON 962442720987426 25/03/2024 13:06:24 GMT 83 81.3600 XLON 962442720987765 25/03/2024 13:21:38 GMT 44 81.5400 XLON 962442720988652 25/03/2024 13:21:38 GMT 77 81.5400 XLON 962442720988655 25/03/2024 13:23:19 GMT 117 81.5200 XLON 962442720988724 25/03/2024 13:27:23 GMT 40 81.6400 XLON 962442720989009 25/03/2024 13:30:25 GMT 41 81.7600 XLON 962442720989522 25/03/2024 13:30:25 GMT 91 81.7600 XLON 962442720989515 25/03/2024 13:31:21 GMT 49 81.8400 XLON 962442720989782 25/03/2024 13:33:05 GMT 8 81.8400 XLON 962442720990129 25/03/2024 13:33:05 GMT 40 81.8400 XLON 962442720990128 25/03/2024 13:36:33 GMT 57 81.7400 XLON 962442720990595 25/03/2024 13:38:07 GMT 19 81.7400 XLON 962442720991278 25/03/2024 13:38:07 GMT 21 81.7400 XLON 962442720991277 25/03/2024 13:40:17 GMT 54 81.7000 XLON 962442720991643 25/03/2024 13:44:14 GMT 10 81.8000 XLON 962442720992294 25/03/2024 13:44:14 GMT 17 81.8000 XLON 962442720992292 25/03/2024 13:44:14 GMT 31 81.8000 XLON 962442720992293 25/03/2024 13:44:14 GMT 76 81.8400 XLON 962442720992289 25/03/2024 13:46:56 GMT 60 81.8200 XLON 962442720992673 25/03/2024 13:53:29 GMT 114 81.8800 XLON 962442720993227 25/03/2024 13:54:25 GMT 44 81.9000 XLON 962442720993333 25/03/2024 13:54:42 GMT 11 81.8400 XLON 962442720993423 25/03/2024 13:54:42 GMT 37 81.8400 XLON 962442720993422 25/03/2024 13:56:29 GMT 45 81.8400 XLON 962442720993609 25/03/2024 13:59:29 GMT 83 81.7600 XLON 962442720993805 25/03/2024 14:03:22 GMT 72 81.9400 XLON 962442720994329 25/03/2024 14:06:28 GMT 62 81.9000 XLON 962442720994675 25/03/2024 14:09:38 GMT 52 81.9800 XLON 962442720995055 25/03/2024 14:13:54 GMT 65 82.1000 XLON 962442720995597 25/03/2024 14:14:16 GMT 59 82.1200 XLON 962442720995671 25/03/2024 14:16:40 GMT 51 82.1400 XLON 962442720996096 25/03/2024 14:19:00 GMT 48 82.1200 XLON 962442720996374 25/03/2024 14:20:43 GMT 46 82.0600 XLON 962442720996580 25/03/2024 14:24:00 GMT 55 82.0600 XLON 962442720996850 25/03/2024 14:26:17 GMT 76 82.0800 XLON 962442720997019 25/03/2024 14:28:07 GMT 64 82.0600 XLON 962442720997183 25/03/2024 14:30:04 GMT 43 82.0400 XLON 962442720997394 25/03/2024 14:32:58 GMT 127 82.0400 XLON 962442720997730 25/03/2024 14:36:17 GMT 42 82.0200 XLON 962442720998005 25/03/2024 14:36:17 GMT 61 82.0200 XLON 962442720998006 25/03/2024 14:38:18 GMT 54 82.0200 XLON 962442720998243 25/03/2024 14:38:24 GMT 73 82.0200 XLON 962442720998262 25/03/2024 14:41:00 GMT 111 82.0000 XLON 962442720998519 25/03/2024 14:43:10 GMT 48 81.9800 XLON 962442720998682 25/03/2024 14:44:54 GMT 9 81.9600 XLON 962442720998816 25/03/2024 14:44:54 GMT 58 81.9600 XLON 962442720998815 25/03/2024 14:46:23 GMT 14 81.9000 XLON 962442720998972 25/03/2024 14:46:23 GMT 50 81.9000 XLON 962442720998973 25/03/2024 14:47:21 GMT 3 81.9000 XLON 962442720999060 25/03/2024 14:47:21 GMT 40 81.9000 XLON 962442720999059 25/03/2024 14:47:49 GMT 46 81.8800 XLON 962442720999138 25/03/2024 14:51:09 GMT 80 81.9400 XLON 962442720999448 25/03/2024 14:51:09 GMT 98 81.9400 XLON 962442720999446 25/03/2024 14:57:00 GMT 73 81.9200 XLON 962442721000189 25/03/2024 15:01:32 GMT 61 81.9400 XLON 962442721000789 25/03/2024 15:01:32 GMT 97 81.9400 XLON 962442721000790 25/03/2024 15:04:54 GMT 79 81.9800 XLON 962442721001213 25/03/2024 15:05:15 GMT 77 81.9800 XLON 962442721001245 25/03/2024 15:07:29 GMT 50 82.0200 XLON 962442721001509 25/03/2024 15:07:29 GMT 50 82.0200 XLON 962442721001510 25/03/2024 15:09:02 GMT 40 82.0600 XLON 962442721001658 25/03/2024 15:10:20 GMT 40 82.0800 XLON 962442721001757 25/03/2024 15:10:20 GMT 47 82.0800 XLON 962442721001758 25/03/2024 15:10:25 GMT 51 82.0800 XLON 962442721001772 25/03/2024 15:11:37 GMT 10 82.1000 XLON 962442721001915 25/03/2024 15:11:37 GMT 21 82.1000 XLON 962442721001921 25/03/2024 15:11:37 GMT 40 82.1000 XLON 962442721001919 25/03/2024 15:11:37 GMT 50 82.1000 XLON 962442721001920 25/03/2024 15:11:37 GMT 64 82.1000 XLON 962442721001922 25/03/2024 15:11:37 GMT 150 82.1000 XLON 962442721001914 25/03/2024 15:13:37 GMT 19 82.0800 XLON 962442721002084 25/03/2024 15:13:37 GMT 40 82.0800 XLON 962442721002082 25/03/2024 15:13:37 GMT 50 82.0800 XLON 962442721002083 25/03/2024 15:13:37 GMT 90 82.0800 XLON 962442721002079 25/03/2024 15:16:30 GMT 5 82.0000 XLON 962442721002394 25/03/2024 15:16:30 GMT 20 82.0000 XLON 962442721002395 25/03/2024 15:16:30 GMT 21 82.0000 XLON 962442721002393 25/03/2024 15:16:30 GMT 127 82.0200 XLON 962442721002377 25/03/2024 15:18:03 GMT 41 81.9600 XLON 962442721002568 25/03/2024 15:23:31 GMT 75 82.0000 XLON 962442721003113 25/03/2024 15:26:07 GMT 113 81.9600 XLON 962442721003486 25/03/2024 15:26:07 GMT 113 81.9600 XLON 962442721003488 25/03/2024 15:26:20 GMT 45 81.9600 XLON 962442721003503 25/03/2024 15:30:22 GMT 85 81.9600 XLON 962442721003900 25/03/2024 15:30:22 GMT 93 81.9600 XLON 962442721003892 25/03/2024 15:31:36 GMT 41 81.9600 XLON 962442721004046 25/03/2024 15:32:34 GMT 6 81.9600 XLON 962442721004121 25/03/2024 15:32:39 GMT 56 81.9600 XLON 962442721004136 25/03/2024 15:35:13 GMT 20 82.0200 XLON 962442721004516 25/03/2024 15:35:13 GMT 35 82.0200 XLON 962442721004517 25/03/2024 15:35:13 GMT 51 82.0200 XLON 962442721004518 25/03/2024 15:38:07 GMT 8 81.9800 XLON 962442721004913 25/03/2024 15:38:07 GMT 24 81.9800 XLON 962442721004914 25/03/2024 15:38:07 GMT 45 81.9800 XLON 962442721004911 25/03/2024 15:38:07 GMT 56 81.9800 XLON 962442721004915 25/03/2024 15:39:28 GMT 53 81.9600 XLON 962442721005216 25/03/2024 15:43:13 GMT 21 81.9600 XLON 962442721005648 25/03/2024 15:43:13 GMT 26 81.9600 XLON 962442721005649 25/03/2024 15:43:45 GMT 14 81.9200 XLON 962442721005695 25/03/2024 15:43:45 GMT 20 81.9200 XLON 962442721005693 25/03/2024 15:43:45 GMT 53 81.9200 XLON 962442721005694 25/03/2024 15:44:00 GMT 45 81.9000 XLON 962442721005746 25/03/2024 15:46:48 GMT 46 81.8800 XLON 962442721006264 25/03/2024 15:47:44 GMT 41 81.8800 XLON 962442721006425 25/03/2024 15:47:44 GMT 45 81.8800 XLON 962442721006424 25/03/2024 15:50:35 GMT 45 81.8400 XLON 962442721006732 25/03/2024 15:54:50 GMT 40 81.8400 XLON 962442721007120 25/03/2024 15:55:15 GMT 12 81.8200 XLON 962442721007153 25/03/2024 15:55:15 GMT 142 81.8200 XLON 962442721007152 25/03/2024 15:59:11 GMT 158 81.6800 XLON 962442721007522 25/03/2024 16:00:27 GMT 61 81.6400 XLON 962442721007669 25/03/2024 16:02:02 GMT 43 81.7600 XLON 962442721007930 25/03/2024 16:06:41 GMT 58 81.8000 XLON 962442721008414 25/03/2024 16:07:21 GMT 146 81.7800 XLON 962442721008473 25/03/2024 16:08:12 GMT 65 81.7800 XLON 962442721008559 25/03/2024 16:12:02 GMT 5 81.7800 XLON 962442721008993 25/03/2024 16:12:02 GMT 35 81.7800 XLON 962442721008994 25/03/2024 16:12:07 GMT 30 81.7600 XLON 962442721009020 25/03/2024 16:12:07 GMT 158 81.7600 XLON 962442721009019 25/03/2024 16:14:00 GMT 44 81.7600 XLON 962442721009324 25/03/2024 16:15:00 GMT 5 81.7600 XLON 962442721009451 25/03/2024 16:15:05 GMT 10 81.7600 XLON 962442721009500 25/03/2024 16:15:11 GMT 5 81.7600 XLON 962442721009510 25/03/2024 16:15:11 GMT 40 81.7600 XLON 962442721009511 25/03/2024 16:16:58 GMT 56 81.7800 XLON 962442721009912 25/03/2024 16:18:02 GMT 89 81.7800 XLON 962442721010071 25/03/2024 16:19:31 GMT 21 81.7600 XLON 962442721010410 25/03/2024 16:19:31 GMT 22 81.7600 XLON 962442721010411 25/03/2024 16:20:25 GMT 82 81.7600 XLON 962442721010650 25/03/2024 16:22:14 GMT 13 81.7600 XLON 962442721010990 25/03/2024 16:22:14 GMT 47 81.7600 XLON 962442721010983 25/03/2024 16:22:14 GMT 69 81.7600 XLON 962442721010989 25/03/2024 16:23:22 GMT 47 81.7400 XLON 962442721011131 25/03/2024 16:26:02 GMT 5 81.8000 XLON 962442721011681 25/03/2024 16:26:02 GMT 35 81.8000 XLON 962442721011682 25/03/2024 16:26:02 GMT 113 81.8000 XLON 962442721011676 25/03/2024 16:26:49 GMT 58 81.8200 XLON 962442721011874 25/03/2024 16:27:53 GMT 51 81.8200 XLON 962442721012160 25/03/2024 16:29:39 GMT 5 81.8400 XLON 962442721012454 25/03/2024 16:29:39 GMT 23 81.8400 XLON 962442721012453 25/03/2024 16:29:40 GMT 56 81.8400 XLON 962442721012456 25/03/2024 16:29:41 GMT 19 81.8400 XLON 962442721012461

