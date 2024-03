Auch zu Beginn der neuen Woche ging die Rekordjagd bei DAX weiter. Bei 18.285,58 Zählern liegt nun die neue Bestmarke. Am Ende ging er am Montag mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 18.261,31 Zählern aus dem Handel. Und am heutigen Dienstag könnte der DAX weiteren Schwung erfahren. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex 0,1 Prozent höher auf 18.276 Punkte.Im Fokus stehen heute einige Geschäftszahlen. Es berichten unter anderem Hornbach, Wacker Neuson, CTS Eventim, Encavis und Freenet. Zudem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...