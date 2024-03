NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat BNP Paribas von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 74,70 auf 82,60 Euro angehoben. Dank der zu erwartenden Zinssenkungen in der Eurozone sowie einer allmählichen Erholung der Kapitalmarktaktivitäten sollte sich das operative Umfeld für die Bank 2024 und 2025 verbessern, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine Schätzungen für die Franzosen lägen über den Konsensprognosen. Auch angesichts einer jahrelangen unterdurchschnittlichen Kursentwicklung der Aktie sei nun ein attraktiver Einstiegszeitpunkt./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2024 / 20:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

FR0000131104