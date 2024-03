© Foto: Daniel Karmann/dpa



Der deutsche Leitindex ist nicht zu bremsen. Nach einem verhaltenen Start schraubt der DAX seine Bestmarke erneut in die Höhe. Dabei spielt die Musik eher in den hinteren Reihen, wo der SDAX mit Rekorden glänzt!Der Dax verliert kurz nach der Eröffnung seinen Vortagesrekord von 18.285 Punkten nicht aus den Augen. Der MDAX tritt quasi auf der Stelle bei 26.669,33 Zählern. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bewegte sich um seinen Vortages-Schlusskurs. Nach oben um 0,35 Prozent ging es für den Kleinwerteindex SDax auf 14 141,42 Zähler. Er war bereits am Montag auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahren geklettert. Siemens: Prognose bestätigt Der DAX-Konzern bleibt seinen ausgegebenen …