Bilanz 2023: MERKUR PRIVATBANK setzt nachhaltiges Wachstum fort



26.03.2024 / 12:00 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG Bilanz 2023: MERKUR PRIVATBANK setzt nachhaltiges Wachstum fort München, 26. März 2024 - Die MERKUR PRIVATBANK konnte ihren Wachstumskurs 2023 auch in einem herausforderndem Marktumfeld in allen Geschäftsbereichen erfolgreich fortsetzen. Die größte inhabergeführte Privatbank Süddeutschlands steigerte die Bilanzsumme um 16,4 % auf 3,76 Mrd. EUR und den Gewinn nach Steuern um 11,3 %. "Die kontinuierlich positive Entwicklung unserer Zahlen schon über einen längeren Zeitraum ist das Ergebnis unseres erfolgreichen und nachhaltigen Geschäftsmodells unserer Bank. Unabhängige Beratung, eine langfristige sowie vertrauensvolle Kundenbeziehung sowie unsere unternehmerische Haltung bleiben die Säulen unseres Erfolges", betont Dr. Marcus Lingel, persönlich haftender Gesellschafter der MERKUR PRIVATBANK. "Gleichzeitig ist unsere Beratung frei von Interessenkonflikten und beruht auf langfristig gelebten unternehmerischen Werten. Diese besondere Ausrichtung wird von unseren Kunden Jahr für Jahr durch Treue zu unserer Bank honoriert. Dies zeigt etwa der Anstieg der Assets under Management von 2,98 Mrd. EUR auf 3,54 Mrd. EUR - ein neuer Höchstwert nach stetigem Ausbau in den letzten Jahren." Kontinuierliches Wachstum Auch die anderen Daten überzeugen. So stieg das Kreditvolumen der Gesamtbank auf 3,12 Mrd. EUR (2022: 2,59 Mrd. EUR). Die Bilanzsumme konnte im Vergleich zum Vorjahr um 16,4 % auf 3,76 Mrd. EUR (2022: 3,22 Mrd. EUR) gesteigert werden. Die Bank erhöhte konsequent die Eigenmittel um 39,4 Mio. EUR. Das entspricht einem Plus von 15 %. Maßgeblich getragen von einem deutlichen Anstieg des Zinsüberschusses auf 95,8 Mio. EUR (2022: 69,6 Mio. EUR) ist das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit zum Jahresabschluss auf 28,9 Mio. EUR (2022: 22,2 Mio. EUR) angewachsen. Der Gewinn nach Steuern steigt um 11,3 %. Dadurch wird die rückläufige Entwicklung des Provisionsergebnisses von 23,5 Mio. EUR auf 20,7 Mio. EUR überkompensiert. Investitionen in die Zukunft zahlen sich aus "Mit einer Steigerung um 6,5 % bei den Investitionen haben wir auch im letzten Jahr unseren eingeschlagenen Weg fortgesetzt. Unter der Prämisse, die beste Beratung anbieten zu können, haben wir konsequent in qualifiziertes Personal und die Weiterentwicklung unserer Standorte investiert. Dies beinhaltet etwa die optimierte Büroausstattung, effiziente, digitalisierte Geschäftsprozesse und ein zielgenaues Marketing," ergänzt Dr. Marcus Lingel. "So schaffen wir hervorragende Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft in einem fortwährend herausfordernden Marktumfeld." Auch auf das laufende Jahr blickt das Bankhaus wieder optimistisch und sieht sich mit seinem stark diversifizierten Geschäftsmodell gut aufgestellt. Im Fokus bleibt der verantwortliche Wachstumskurs, der in aller Geradlinigkeit, Zuverlässigkeit und Beständigkeit auch im Jahr 2024 fortgeführt werden soll. Über die MERKUR PRIVATBANK Die MERKUR PRIVATBANK KGaA mit Sitz in München ist die einzige deutsche Bank, die gleichzeitig inhabergeführt und börsennotiert ist. Mit einer Bilanzsumme von über 3,75 Mrd. EUR gehört sie zu den größten inhabergeführten Geldhäusern Deutschlands. Die MERKUR PRIVATBANK wird seit 2005 von Dr. Marcus Lingel als persönlich haftendem Gesellschafter geführt. Rund 490 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich in den Geschäftsfeldern der Vermögensanlage und der Finanzierung (für Bauträgergesellschaften, Leasing-gesellschaften, den Mittelstand und Immobilieninvestoren) sowie im Rentenhandel mit hoher Sachkompetenz und fundierter Beratung für ihre Kunden ein. Unabhängigkeit, Partnerschaftlichkeit, gelebtes Unternehmertum mit Handschlagmentalität sowie ein langfristiges Denken zum Wohle des Kunden zeichnen das mittelständisch geprägte Unternehmen seit jeher aus. Die Aktien der MERKUR PRIVATBANK KGaA sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access zum Handel zugelassen. Darüber hinaus sind sie an der Frankfurter Wertpapierbörse im Marktsegment Open Market sowie an den Börsen Stuttgart und Berlin handelbar. www.merkur-privatbank.de



