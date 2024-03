Gütersloh (ots) -- Interaktiver Geschäftsbericht 2023 ab sofort online verfügbar- Leitmotiv: "Das alles ist Bertelsmann"- Highlights aus den Unternehmensbereichen und digitale Bonus-InhalteDer neue interaktive Geschäftsbericht 2023 von Bertelsmann ist ab sofort online verfügbar. Unter dem Leitmotiv "Das alles ist Bertelsmann" veranschaulicht der Bericht die Vielfalt des Konzerns. Neben Erfolgen bei den strategischen Wachstumsprioritäten im vergangenen Geschäftsjahr, liegt der Fokus auf der Diversität des Unternehmens.Karin Schlautmann, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Bertelsmann, sagt: "Unsere Vielfalt ist unsere Stärke. Das spiegelt sich in jedem Bereich von Bertelsmann wider. Sowohl die Leitidee des Geschäftsberichts 'Das alles ist Bertelsmann' und ihre kreative Umsetzung als auch zahlreiche Erfolge aus sämtlichen Unternehmensbereichen, die im Imageteil präsentiert werden, machen dies deutlich."Das grafische Element des Berichts, ein ständig rotierendes Rad, das sich aus einzelnen Elementen zusammensetzt, verdeutlicht die Vielfalt und Dynamik von Bertelsmann. Es symbolisiert die Diversität, Interaktion, Synergien und Allianzen innerhalb des Unternehmens und betont die ständige Bewegung und Veränderung, die Bertelsmann antreiben.Der Geschäftsbericht 2023 besteht aus einem getrennten Image- und Finanzteil. Während der Finanzteil transparent und detailliert über die Zahlen des vergangenen Geschäftsjahres informiert, präsentiert der Imageteil die Vielfalt von Bertelsmann entlang der strategischen Wachstumsprioritäten. Hier finden sich beispielsweise Erfolgsgeschichten wie die Einführung des RTL+ "All Inclusive Entertainment"-Pakets, der internationale Penguin-Random-House-Bestseller "Reserve" von Prinz Harry sowie der Ausbau des Bereichs Digital Health von Bertelsmann Investments. Ergänzt werden die verschiedenen Highlights im Geschäftsbericht um zahlreiche interaktive Features wie Videos, Hörproben und weiterführende Links.Der interaktive Bericht ist unter dem folgenden Link zu finden: https://gb2023.bertelsmann.de. Zusätzlich dazu wird der Video-Trailer zu "Das alles ist Bertelsmann" auf der Website und den Social-Media-Kanälen des Konzerns ausgespielt. Das Motto "Das alles ist Bertelsmann" steht auch im Mittelpunkt des aktualisierten Imagefilms des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens, der unter folgendem Link abrufbar ist: https://www.bertelsmann.de/news-und-media/videos/imagefilm.jsp.Über BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit mehr als 80.000 Mitarbeitenden, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 20,2 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern. Bertelsmann verfolgt das Ziel der Klimaneutralität bis 2030.www.bertelsmann.dePressekontakt:Bertelsmann SE & Co. KGaAJan HölkemannPressesprecher / Communications Content TeamTel.: +49 5241 80-89923jan.hoelkemann@bertelsmann.deOriginal-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7842/5744119