FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Neue Presse" zu Bertelsmann-Studie

"Zum einen schwindet in einer schnelllebigen Gesellschaft, in der soziale Medien einfache Lösungen vorgaukeln, bei vielen Bürgern die Bereitschaft, sich auf langfristige demokratische Prozesse einzulassen. Krisen wie Klimawandel, Fachkräftemangel oder Migration lassen sich nicht auf Knopfdruck lösen - es bedarf einer Interessenabwägung, ein Ringen um die bestmögliche Lösung, wo es eine ideale nicht geben kann. Zum anderen haben die etablierten Parteien aber allzu oft den Eindruck vermittelt, dass bei ihnen nicht diese Abwägung, sondern ihre Klientelpolitik im Vordergrund steht. Taktieren ist normal in der Politik. Doch in einer Zeit multipler Krisen, in der viele Bürger sich konsequentes Handeln erhoffen, darf es nicht überhand nehmen."/yyzz/DP/ngu