WASHINGTON (dpa-AFX) - Tuesday, OSI Systems, Inc. (OSIS) announced that its Security division, a leading worldwide supplier of security and inspection systems, has won an international contract worth around $100 million.



The contract is for supplying cargo and vehicle inspection systems, along with continuous maintenance services and training.



