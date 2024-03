NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Amazon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Die von ihm beobachteten US-Unternehmen aus dem Bereich des Online-Handels hätten allesamt konservative Wachstumsprognosen für das erste Quartal abgegeben, schrieb Analyst Mark Shmulik in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insofern müssten die Unternehmen nun mit Blick auf die von ihm erwarteten auf Umsatzerlöse in diesem Jahr auch liefern. Nichtsdestotrotz unterstützen Kostensenkungen und die Disziplin bei den Betriebskosten die Ergebnisse./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2024 / 01:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2024 / 04:02 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0231351067

