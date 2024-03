Die Stilllegung umfasst Meiler im Rheinischen Revier mit einer Gesamtleistung von 2,1 Gigawatt. Ihre Laufzeit war wegen der Energiekrise vorübergehend verlängert worden. RWE Power wird zum Monatsende fünf Kraftwerksblöcke mit insgesamt 2100 Megawatt im Rheinischen Revier endgültig stilllegen. Die betroffenen Kohleeinheiten befänden sich an den Standorten Grevenbroich-Neurath und Bergheim-Niederaußem, so der Energiekonzern am Dienstag. Ihre Laufzeit war durch die Bundesregierung vorübergehend verlängert worden, um die Stromversorgung nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine und der damit verbundenen ...

