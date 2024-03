NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain vor Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 85,50 Euro belassen. Obwohl die Erlöse des Baustoffkonzerns immer noch von niedrigeren Absatzmengen betroffen seien, erwarte sie, dass die Umsätze mit den Zielen für das laufende Jahr übereinstimmen werden, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Daher dürften Nuancen in den regionalen Aussichten im Mittelpunkt der Zahlenvorlage stehen, ebenso wie das Vertrauen des Managements in die Preis- sowie Kostenentwicklung und die Produktionseffizienz./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2024 / 12:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2024 / 12:58 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000125007

