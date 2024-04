FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Saint-Gobain nach Quartalszahlen von 78 auf 81 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der französische Baustoffkonzern habe seine vorsichtige Jahresprognose bestätigt, schrieb Analyst Jon Bell in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Lage dürfte in vielen europäischen Märkten schwierig bleiben, wobei Saint-Gobain nach eigener Aussage langsam die Talsohle sieht./niw/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000125007

