DJ Aroundtown zahlt für 2023 keine Dividende

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktionäre von Aroundtown werden für 2023 keine Dividende erhalten. Wegen der unsicheren Marktlage und der nur eingeschränkt vorhersehbaren Entwicklung habe der Board of Directors beschlossen, der Hauptversammlung am 26. Juni den Verzicht auf eine Dividendenzahlung zu empfehlen, teilte das Immobilienunternehmen am Dienstagabend mit.

Aroundtown wird am Mittwochmorgen ihr ausführliches Jahresergebnis 2023 veröffentlichen.

March 26, 2024 16:42 ET (20:42 GMT)

