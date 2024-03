Takeda (TOKYO:4502/NYSE:TAK) gab heute bekannt, dass sein Vorstand am 26. März 2024 (MEZ) beschlossen hat, Kandidaten für den Vorstand auf der 148. ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre am 26. Juni 2024 vorzuschlagen.

Milano Furuta, derzeit President der Japan Pharma Business Unit (JPBU), wird Constantine Saroukos als Chief Financial Officer (CFO) mit Wirkung zum 1. April 2024 ablösen. Takeda wird Milano Furuta als neuen Kandidaten für den Vorstand auf der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre vorschlagen. Vorbehaltlich der Genehmigung der Aktionäre wird Furuta dem Vorstand am 26. Juni 2024 beitreten.

Constantine Saroukos, der seinen Rücktritt als CFO angekündigt hat, wird am 26. Juni 2024 mit Ablauf seiner Amtszeit aus dem Vorstand ausscheiden.

Kandidaten für Direktoren, die nicht Mitglieder des Prüfungsausschusses und Aufsichtsrats sind Name Kategorie Voraussichtliche Position Christophe Weber Intern Existierend Repräsentativer Direktor, President Chief Executive Officer Andrew Plump Intern Existierend Direktor, President, Forschung Entwicklung Milano Furuta Intern Neu Direktor, Chief Financial Officer Masami Iijima Extern Existierend Externer Direktor, Chair of the Board Meeting Olivier Bohuon Extern Existierend Externer Direktor Ian Clark Extern Existierend Externer Direktor Steven Gillis Extern Existierend Externer Direktor John Maraganore Extern Existierend Externer Direktor Michel Orsinger Extern Existierend Externer Direktor Miki Tsusaka Extern Existierend Externer Direktor Emiko Higashi Extern Neu Externer Direktor Die Amtszeit für Direktoren, die nicht im Prüfungsausschuss und Aufsichtsrat sind, beträgt ein Jahr.

Kandidaten für Direktoren, die Mitglieder des Prüfungsausschusses und Aufsichtsrats sind Name Kategorie Voraussichtliche Position Koji Hatsukawa Extern Existierend Externer Direktor, Mitglied des Prüfungsausschusses und Aufsichtsrats Yoshiaki Fujimori Extern Existierend Externer Direktor, Mitglied des Prüfungsausschusses und Aufsichtsrats Kimberly A. Reed Extern Existierend Externer Direktor, Mitglied des Prüfungsausschusses und Aufsichtsrats Jean-Luc Butel Extern Neu Externer Direktor, Mitglied des Prüfungsausschusses und Aufsichtsrats Die Amtszeit für Direktoren, die im Prüfungsausschuss und Aufsichtsrat sind, beträgt zwei Jahre.

Hinweis:

Die Rolle der Direktoren wird bei der Vorstandssitzung und der Sitzung des Prüfungsausschusses und Aufsichtsrats festgelegt, die nach der 148. ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre stattfinden werden. Die Mitglieder des Nominierungsausschusses und des Vergütungsausschusses werden bei der Vorstandssitzung nach der 148. ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre besprochen und festgelegt. Asuka Miyabashira, derzeit Leiterin des Geschäftsbereichs Neuroscience bei JPBU, wird ab dem 1. April 2024 die Position President von JPBU übernehmen.

Über Takeda

Takeda hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesundheit der Menschen zu verbessern und weltweit zu einer besseren Zukunft beizutragen. Unser Ziel ist die Entdeckung und Bereitstellung lebensverändernder Therapien in unseren therapeutischen Kernbereichen und Geschäftsfeldern, darunter Magen-Darm-Erkrankungen und Entzündungen, seltene Krankheiten, Therapien aus Plasmaderivaten, Onkologie, Neurowissenschaften und Impfstoffe. Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir das Patientenerlebnis verbessern und mit unserer dynamischen und vielfältigen Pipeline neue Behandlungsmöglichkeiten eröffnen. Als führendes wertebasiertes, forschungsorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Japan engagieren wir uns für die Patienten, unsere Mitarbeiter und unseren Planeten. Unsere Mitarbeiter in rund 80 Ländern und Regionen folgen unserem Ziel und orientieren sich an den Werten, die uns seit mehr als zwei Jahrhunderten prägen. Weitere Informationen finden Sie unter www.takeda.com.

