Die DAX-Rally ging auch gestern ungehindert weiter. Bis auf 18.411 Punkte stieg der deutsche Leitindex in der Spitze. Am Ende fuhren einen Tagesgewinn von 0,67 Prozent ein. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen ...