NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die europäischen Stahlaktien hätten sich im bisherigen Jahresverlauf um durchschnittlich 9 Prozent im Wert verringert und schnitten damit deutlich schlechter ab als die gestiegenen Preisunterschiede zwischen den Stahl-Rohstoffen und den entsprechenden Endprodukten, schrieb Analyst Moses Ola in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. ArcelorMittal hingegen habe dank der Erneuerung des laufenden Aktienrückkaufprogramms erhebliches Aufwärtspotenzial./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2024 / 22:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2024 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU1598757687

