Unterföhring (ots) -- Die neue Sendung präsentiert jeden Mittwoch bis zum Eröffnungsspiel um 18:30 Uhr repräsentative Umfragen rund um die Europameisterschaft in Deutschland- Umgesetzt wird das neue Format in Zusammenarbeit mit der Sportmarketingagentur ONE8Y- Die Umfrageergebnisse und deren Entwicklung werden unter anderem mit Uli Köhler und gelegentlich weiteren Gästen diskutiertUnterföhring, 27. März 2024 - Dank der beiden Siege über Frankreich und die Niederlande erzeugt die deutsche Nationalmannschaft eine - vor Kurzem noch nicht für möglich gehaltene - Euphorie vor der Heim-EM 2024. Jene Begeisterung spiegelt sich auch in der aktuellen und repräsentativen Blitzumfrage wider.So ließ sich die Euphorie auf die Fußball-Europameisterschaft im Vergleich zur letzten Woche, vor den Länderspieltests, um 75% steigern. Zudem ist die Identifikation mit der DFB-Elf um 4% gestiegen.Hinsichtlich der Platzierung trauen nun 40% der Deutschen Nationalmannschaft den EM-Titel zu (13% mehr). Als Schlüssel für die Erfolge gegen Frankreich und die Niederlande gab fast jeder Zweite den "starken Teamgeist" innerhalb des jetzigen Kaders an.Die Entscheidung der UEFA, den Fan-Wunsch "Major Tom" als Torhymne abzulehnen, halten 43% der Befragten für falsch.Sky Sport News wird ab sofort regelmäßig die Entwicklung der Stimmung rund um die EM im eigenen Land begleiten. Im neuen Format "Wenn morgen Anpfiff wäre... - das Deutschland-Barometer" werden in Zusammenarbeit mit der Sportmarketingagentur ONE8Y immer mittwochs um 18:30 Uhr repräsentative Umfragen unter den Fußballinteressierten in Deutschland vorgestellt. Neben Umfrageergebnissen zu immer wiederkehrenden zentralen Fragen, deren Entwicklung über die kommenden Monate bis zum Turnier beobachtet wird, werden auch aktuelle Themen mit Relevanz für die Nationalmannschaft abgefragt.Die Umfrageergebnisse bilden die Grundlage für Diskussionen, die der Moderator oder die Moderatorin in der Regel mit SkyReporter Uli Köhler und gelegentlichen weiteren Gästen im Studio führt.Sky Sport News - Mehr als SportnachrichtenSky Sport News ist als Bestandteil des Entertainment Pakets exklusiv für alle Sky Kunden empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Außerdem können Sportfans Deutschlands ersten und bis heute einziger Sportnachrichtensender über den Streaming-Service WOW ganz flexibel erleben (wowtv.de).Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europa führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Über ONE8YDie im Jahre 2018 gegründete Agentur ONE8Y zählt zu den führenden Sportmarketingagenturen in der DACH-Region und betreut B2B und B2C-Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Sportmarketing. Dabei vereint ONE8Y datengestützte Expertise mit Kreativität und hilft so, die individuellen Zielgruppen ihrer Kunden bestmöglich und nachhaltig zu erreichen. Zudem hat die Agentur unter dem Namen ONE8Y DB eine globale Sportbusiness-Marktforschungs-datenbank ins Leben gerufen. Sitz der Agentur ist Wiesbaden. Mehr unter www.one8y.de.Pressekontakt:Jan GötzeExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883jan.goetze@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandHendrik FischerCEO ONE8YTel. +49 (0) 152 21347892h.fischer@one8y.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5745196