Die wichtigsten US-Indizes haben am Mittwoch zum Handelsende hin ihre Kursgewinne im Tagesverlauf ausbauen können. Am Karfreitag werden weitere Daten zur Inflationsentwicklung in den USA veröffentlicht, die bereits mit Spannung erwartet werden. Die Preisdaten können die Märkte aber wegen Karfreitag erst in der kommenden Handelswoche bewegen.Der Nasdaq Composite legte am Mittwoch gut ein halbes Prozent zu, für den marktbreiteren S&P 500 ging es um rund 0,9 Prozent nach oben. Noch stärker gewann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...