BOULOGNE-BILLANCOURT (dpa-AFX) - Following a share buyback program announced by Nissan on March 27, Renault Group (RNSDY.PK) sold 99.13 million shares back to Nissan, or about 2.5 percent of Nissan's capital amounting to 358 million euros.



Renault Group has the option to sell the rest of 181.56 million Nissan shares not already bought back by Nissan within 180 days.



