EasyMotionSkin Tec AG expandiert nach Asien: Tochtergesellschaft milongroup vereinbart Kooperation mit Fitnessgerätehersteller DHZ Fitness in China Vaduz, 28.03.2024 - Die EasyMotionSkin Tec AG ("EasyMotionSkin", ISIN: LI114715831, m:access) forciert ihr internationales Wachstum. Die Tochtergesellschaft milongroup hat dazu jetzt eine strategische Kooperation mit dem Großhändler und Fitnessgerätehersteller DHZ Fitness Europe GmbH geschlossen. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird DHZ Fitness die milongroup dabei unterstützen, die Expansion in Asien und vor allem in China voranzutreiben und dort ein Vertriebsnetz aufzubauen. Die High-End-Fitnessgeräte der milongroup sollen somit künftig auch im chinesischen Markt erhältlich sein. In den vergangenen Jahren ist der chinesische Fitnessmarkt deutlich gewachsen. Seit dem Jahr 2001 ist die Zahl der Fitness- und Sportstudios in China von 500 auf 128.000 gestiegen. Für das Jahr 2024 erwarten Marktstudien ein Wachstum des chinesischen Fitnessmarkts auf 6,2 Mrd. USD. DHZ Fitness verfügt über ein hochmodernes Werk im chinesischen Dezhou, das deutschen Standards entspricht. Aus Nachhaltigkeitsgründen wird die milongroup das Werk als Produktionsstandort für die Produkte für den chinesischen Markt nutzen, um lange Lieferketten zu vermeiden und flexibel auf die chinesischen Kundenbedürfnisse reagieren zu können. Für alle anderen Ländermärkte wird die Produktion der milon Geräte nach wie vor am Standort Emersacker bei Augsburg erfolgen. Neben der Expansion nach China ist zusammen mit DHZ Fitness auch die Erschließung weiterer internationaler Märkte, wie zum Beispiel nach Brasilien, geplant. Bernhard-Stefan Müller, CEO der milongroup: "Durch die Kooperation mit DHZ Fitness erschließen wir uns den großen und schnell wachsenden chinesischen Markt. DHZ Fitness verfügt über tiefgreifende Kenntnisse der Bedürfnisse der Kunden in diesen Regionen und teilt unser Qualitätsbewusstsein." Christian Keck, Präsident des Verwaltungsrats und CEO von EasyMotionSkin: "Die Kooperation mit DHZ Fitness ist sehr wichtig für unsere Gruppe. Durch die gute internationale Vernetzung von DHZ Fitness können wir weitere attraktive Märkte weltweit erschließen. Unsere einzigartigen, hochwertigen Fitnessgeräte sind international stark nachgefragt, denn nahezu überall auf der Welt steigt das Bewusstsein für Fitness und Gesundheit." Kontakt EasyMotionSkin Tec AG Christian Keck (CEO) Schliessa 6 FL-9495 Triesen mail: ir@ems.ag edicto GmbH Axel Mühlhaus / Svenja Liebig Eschersheimer Landstr. 42 D-60322 Frankfurt am Main mail: easymotionskin@edicto.de



