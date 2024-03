DJ Stellantis will rund 3.600 Stellen in Italien streichen

Von David Sachs

MAILAND (Dow Jones)--Stellantis setzt nach Gewerkschaftsangaben den Rotstift in Italien an. Der Autokonzern biete rund 3.600 Mitarbeitern in Werken unter anderem in Melfi, Pomigliano d'Arco, Mirafiori und Termoli Abfindungen an, wie die Gewerkschaft FIOM-CGIL mitteilte.

Stellantis bestätigte die Zahl nicht. Der Konzern teilte aber mit, dass Vereinbarungen mit Gewerkschaften geschlossen worden seien, um auf die "Auswirkungen der Energie- und Technologietransformation" einzugehen. Der Automobilsektor sei in allen Aspekten betroffen.

March 28, 2024 07:18 ET (11:18 GMT)

