Im weiterhin starken Marktumfeld zählt die Aktie von Siemens Energy am Donnerstag zu den stärksten Werten im DAX. Der Energietechnikkonzern profitiert mit einem Plus von mehr als zwei Prozent von einer deutlichen Anhebung des Kursziels durch Goldman Sachs. Aus charttechnischer Sicht wird es damit wieder spannend.Die schwache Entwicklung der Geschäfte von Siemens Gamesa sorgen zwar weiterhin für Schatten, so Analyst Ajay Patel. Dagegen entwickelte sich das Gas- und Stromgeschäft des Energietechnikkonzerns ...

