Dies ist eine inoffizielle Übersetzung der Börsenmitteilung: Geschäftsbericht 2023 der Multitude-Gruppe veröffentlicht - auf dem Weg zu deutlichem profitablen Wachstum im Jahr 2024 und darüber hinaus Prognose erreicht: EBIT +44,8 % auf 45,6 Mio. EUR

Umsatzerlöse legen um 8,5 % auf 230,5 Mio. EUR zu

Konzernergebnis steigt auf 16,4 Mio. EUR und unverwässertes Ergebnis pro Aktie auf 0,51 EUR

Kundenkredite und Wholesale Banking Investments stiegen um 20,8 % auf 638,1 Mio. EUR, der Deckungsgrad für gefährdete Kredite sank auf 16,6 %.

Dividendenvorschlag von 0,19 EUR pro Aktie

Zuversichtlicher Ausblick: 2024: EBIT-Prognose von 67,5 Mio. EUR Mittelfristig 2026: Wachstum des Konzernergebnisses auf 30 Mio. EUR

Helsinki, 28. März 2024 - Multitude SE, ein börsennotiertes europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kredit- und Online-Bankdienstleistungen für Verbraucher, KMU und andere FinTechs anbietet (ISIN: FI4000106299, WKN: A1W9NS) ("Multitude", "Gruppe" oder "Unternehmen"), gibt bekannt, dass der Jahresbericht, die Corporate-Governance-Erklärung und der Vergütungsbericht der Gruppe für das am 31. Dezember 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr heute auf der Website des Unternehmens veröffentlicht worden sind. Mit der Veröffentlichung der geprüften Zahlen im Jahresbericht 2023 bestätigt Multitude seine vorläufigen Zahlen, die eine starke Entwicklung im Jahr 2023 und ein deutliches Wachstum bei allen relevanten Kennzahlen zeigen. So stiegen die Kundenkredite um 13,6 % auf 575,9 Mio. EUR und besicherte Wholesale Banking Investments um 194,3 % von 21,1 Mio. EUR auf 62,1 Mio. EUR. Dies und eine verbesserte Kosteneffizienz führten zu einem starken Wachstum des EBIT von 31,6 Mio. EUR im Jahr 2022 auf 45,6 Mio. EUR im Jahr 2023, was einer Steigerung von 44,8 % entspricht. In der Folge stieg auch der Nettogewinn deutlich um 39,6 % auf 16,4 Mio. EUR im Jahr 2023 und das unverwässerte Ergebnis je Aktie sprang von 0,38 EUR auf 0,51 EUR. "Mit unserer sehr starken Performance im Jahr 2023 hat Multitude zum dritten Mal in Folge seine Prognosen übertroffen und sein Potenzial für weiteres nachhaltiges Wachstum in den kommenden Jahren unterstrichen", kommentierte CEO Jorma Jokela. "Wir freuen uns, dass unsere Strategie, die wir entlang der Wertschöpfungskette weiterentwickelt haben, erfolgreich ist. Basierend auf den starken Wachstumstreibern unserer FinTech-Plattform sind wir sehr zuversichtlich, unser EBIT um weitere 50 % auf 67,5 Mio. EUR zu steigern. Darüber hinaus bestätigen wir unsere mittelfristige Prognose, das Konzernergebnis von Multitude bis Ende 2026 auf 30 Mio. EUR nahezu zu verdoppeln. Verbesserte Bilanzqualität und Risikomanagement Multitude setzte seinen Fokus auf Wachstum fort und hat die Bilanzsumme der Gruppe deutlich auf 990,9 Mio. EUR erhöht, was einer Differenz von 31,5 % gegenüber 753,2 Mio. EUR im Jahr 2022 entspricht. Der Anstieg der Bilanzsumme ist größtenteils auf den Anstieg der Kundenkredite von 507,1 Mio. EUR Ende 2022 auf 575,9 Mio. EUR per Ende 2023 zurückzuführen, was einer Zunahme von 68,9 Mio. EUR (13,6 %) entspricht. Darüber hinaus zeigte sich die strategische Konzentration auf Wachstum auch in der deutlichen Ausweitung der besicherten Investition der Gruppe um 194,3 % von 21,1 Mio. EUR im Jahr 2022 auf 62,1 Mio. EUR. Trotz des signifikanten Anstiegs der gesamten Kundenkredite hat der strikte Fokus auf die Risikokontrolle sich weiter ausgezahlt und Multitude konnte den Deckungsgrad für gefährdete Kredite um 1,6 % von 18,2 % auf 16,6 % im Jahr 2023 senken. Das Eigenkapital der Gruppe stieg auf 183,6 Mio. EUR, was einer Eigenkapitalquote von 18,5 % entspricht. Die Nettoeigenkapitalquote als eine der wichtigsten Messgrößen für die Bilanzqualität erreichte Ende 2023 26,0 % (31. Dezember 2022: 30,0 %). Mit dem Gesamtwachstum der Bilanzsumme geht auch ein Anstieg der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente um 85,0 % auf 283,7 Mio. EUR (153,3 Mio. EUR) einher. Kennzahlen in Mio. EUR 2023 2022* Veränderung in % Masterless** 230,5 212,5 8,5% Deckungsgrad für gefährdete Kredite (89,3) (84,6) 5,5% Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 45,6 31,5 44,8% Ergebnis vor Steuern 19,0 13,6 39,7% Konzernergebnis 16,4 11,8 39,6% Unverwässertes Ergebnis pro Aktie (in EUR) 0,51 0,38 34,2%

* Restated

** Verweist auf Zinserträge aus dem Konzernabschluss

Der Jahresbericht enthält den Konzernabschluss, den Bericht des Vorstands und den Einzelabschluss der Multitude SE. Der nichtfinanzielle Teil des Jahresberichts umfasst den ESG-Bericht und einen Überblick über das rechtliche und regulatorische Umfeld. Der ESG-Bericht zeigt das Engagement und den Fortschritt der Gruppe beim Management von Umwelt-, Sozial- und Governance-Angelegenheiten hervor und gibt einen Einblick in die positiven Auswirkungen unseres Handelns. Multitude hat den Konzernabschluss und den Bericht des Vorstands in Übereinstimmung mit den Anforderungen des European Single Electronic Format (ESEF) erstellt. Der Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers Oy hat in Übereinstimmung mit ISAE 3000 (revidiert) einen unabhängigen Prüfbericht über den ESEF-Jahresabschluss von Multitude mit hinreichender Sicherheit erstellt. Der Jahresbericht ist als PDF und XHTML verfügbar unter: Results, reports and publications 2023 - Multitude Die Erklärung zur Corporate Governance und der Vergütungsbericht wurden ebenfalls als separate PDF-Dateien veröffentlicht unter: Results, reports and publications 2023 - Multitude Pressekontakt: Sebastian Weigel

GFD Finanzkommunikation

Tel.: +49 69 9712 47-46

E-Mail: weigel@gfd-finanzkommunikation.de Lasse Mäkelä

Chief Strategy and IR Officer

Tel.: +41 79 371 34 17

E-Mail: lasse.makela@multitude.com Über Multitude SE: Multitude ist ein börsennotiertes europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kreditvergabe- und Online-Bankdienstleistungen für Verbraucher, kleine und mittlere Unternehmen und andere FinTechs anbietet, die von traditionellen Banken übersehen werden. Die Dienstleistungen werden von drei unabhängigen Geschäftseinheiten erbracht, die von einer internen Banking-as-a-Service-Wachstumsplattform bedient werden. Die Geschäftsbereiche von Multitude sind Retail Lending (Ferratum), KMU Lending (CapitalBox) und Wholesale Lending (Multitude Bank). Die Multitude-Gruppe beschäftigt mehr als 700 Mitarbeiter in 25 Ländern, bietet Dienstleistungen in 16 Ländern an und hat im Jahr 2022 einen Gesamtumsatz von 212 Millionen Euro erzielt. Multitude wurde 2005 in Finnland gegründet und ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol "FRU" notiert. www.multitude.com Zusatzmaterial zur Meldung:



