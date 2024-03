Expertenlösung CCH® Tagetik von Wolters Kluwer zum siebten Mal in Folge von BARC ausgezeichnet

Wolters Kluwer, ein weltweit führender Anbieter von Informationen, Software und Dienstleistungen für Fachleute, teilt heute mit, dass seine Expertenlösung CCH® Tagetik sowohl global als auch in der DACH-Region zum siebten Mal in Folge ihre Führungsposition im renommierten BARC Score Financial Performance Management (FPM) Report behauptet hat.

Die Berichte, die von BARC, einem der führenden europäischen Analystenhäuser für Unternehmenssoftware, erstellt wurden, heben die Stärken von CCH Tagetik als einheitliche Plattform für das Finanzmanagement von Unternehmen hervor (Finanzkonsolidierung und -abschluss; Budgetierung, Planung und Prognosen; ESG- und aufsichtsrechtliche Berichterstattung; Unternehmenssteuern), die von einzelnen Tochtergesellschaften oder auf Konzernebene genutzt werden kann.

Ralf Gärtner, Senior Vice President und General Manager of Corporate Performance ESG, Wolters Kluwer, sagte: "Die BARC Score FPM Reports haben CCH Tagetik Jahr für Jahr als Marktführer eingestuft und damit unser beständiges Engagement für herausragende Produkte und Innovationen gewürdigt. Wir konzentrieren uns darauf, CFOs in der DACH-Region und global in die Lage zu versetzen, die digitale Transformation voranzubringen, komplexe globale Anforderungen zu meistern und unternehmensweite Erkenntnisse zu verknüpfen, um Wachstum zu generieren und durch den Wandel zu navigieren."

Zur Erstellung der BARC Score FPM Reports prüfen die BARC-Analysten Daten und Erkenntnisse aus der BARC Planning Survey, der BARC Financial Consolidation Survey und dem Feedback der Kunden, um Lösungsanbieter hinsichtlich Architektur, Funktionalität, Performance und Kundenzufriedenheit zu bewerten.

Das positive Stimmungsbild bei den Kunden in Bezug auf den geschäftlichen Nutzen der Expertenlösung CCH Tagetik, ihr Preis-Leistungs-Verhältnis, die Planungs- und Finanzkonsolidierungs-Funktionalität, die Workflow-Unterstützung und die Benutzerfreundlichkeit wurden in der BARC Planning Survey hervorgehoben, die eine wichtige Informationsquelle für die BARC Score FPM Reports darstellt.

Dr. Christian Fuchs, BARC Senior Data und Analytics Analyst, kommentierte: "Unsere BARC Financial Consolidation Survey hat eine hohe Kundenzufriedenheit mit CCH-Tagetik-Projekten offenbart. Die Kunden lobten vor allem die wichtigsten Stärken des Workflows und die umfassende Finanzkonsolidierungs- und Abschlussfunktionalität. Diese positiven Kundenrückmeldungen belegen die anhaltend starke Leistung von CCH Tagetik in den BARC Scores.

CCH Tagetik ist Teil des Geschäftsbereichs Corporate Performance ESG (CP ESG) von Wolters Kluwer und wird von CEO Karen Abramson geleitet. Der Geschäftsbereich ist der weltweit führende Anbieter von integrierten Softwarelösungen für EHS, Environmental, Social und Governance (ESG) sowie Governance, Risk und Compliance (GRC). Durch innovative Technologien und einzigartiges Fachwissen versetzt Wolters Kluwer CP ESG Führungskräfte in die Lage, fundierte und strategische Entscheidungen zu treffen, die den Wandel, die Leistung und das Risikomanagement für eine nachhaltige und widerstandsfähige Welt fördern.

Über Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) ist ein weltweit führender Anbieter von Informationen, Softwarelösungen und Dienstleistungen für Fachleute in den Bereichen Gesundheitswesen, Steuern und Rechnungswesen, Finanz- und Unternehmens-Compliance, Recht und Regulierung, Unternehmensperformance und ESG. Wir helfen unseren Kunden jeden Tag, wichtige Entscheidungen zu treffen, indem wir Expertenlösungen anbieten, die fundiertes Fachwissen mit Technologie und Dienstleistungen kombinieren.

Wolters Kluwer verzeichnete 2023 einen Jahresumsatz von 5,6 Milliarden Euro. Die Gruppe bedient Kunden in über 180 Ländern, unterhält Niederlassungen in über 40 Ländern und beschäftigt weltweit etwa 21.400 Mitarbeiter. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Alphen aan den Rijn in den Niederlanden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wolterskluwer.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn Facebook YouTube und Instagram

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240328134367/de/

Contacts:

Sarah Whybrow

Associate Director, External Communications

Corporate Performance ESG

Wolters Kluwer

Mobil: +44 7855 186713

sarah.whybrow@wolterskluwer.com