Die Dax-Rally hielt Investoren und Anleger auch vor Ostern in Atem. Der temporäre Ausflug des Index über die 18.500 Punkte markiert(e) einen neuen Meilenstein. Weitere Kurssteigerungen winken, obgleich der Eintritt in ein neues Quartal nun ein gewisses Risiko birgt. Unsere beiden heutigen Protagonisten Allianz und Münchener Rück präsentieren sich in robuster Verfassung, auch wenn beide Aktien / respektive Charts einige ambivalente Signale ...

