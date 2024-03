Kommender Produzent im Angebot: Das enorme Produktionspotenzial wird sich schon bald im Kurs widerspiegeln!

Anzeige / Werbung

Die Mine-Restart-Studie für den vollständig zugelassene Minenkomplex Silber-Gold-Minenkomplex La Guitarra wird im zweiten Quartal dieses Jahres veröffentlicht!

Liebe Leserinnen und Leser,

viele von ihnen mussten sicher schon die schmerzhafte (und auch teure) Erfahrung machen das Edelmetall-Erschließungs- und Explorationsunternehmen zu den riskantesten Aktien gehören, die erfolgreiche Investoren kaufen können.

Diese Unternehmen streben an, Mineralvorkommen mit Minenpotential - zu finden, solche Funde sind jedoch äußerst selten. Aus diesem Grund ist es für Sie noch wichtiger zu versuchen, die eigene Investitionsqualität zu maximieren und nur in die besten Bergbauaktien zu investieren.

Zu den besseren Explorationsunternehmen gehören definitiv die Unternehmen welche ihre Mineralvorkommen in Form eines technischen Berichtes ( Nationales Instrument 43-101) bei der kanadischen Börsenaufsicht (Canadian Securities Administrators) hinterlegt haben. Der NI 43-101 verhindert das Unternehmen ungenaue oder irreführende Informationen über ihre Mineralanlagen an potenzielle Investoren und die Öffentlichkeit weitergeben.

Die besten Explorationsunternehmen sind, welche die ihre Ressourcen und Reserven bei der Börsenaufsicht hinterlegt haben und kurz vor der Produktionsaufnahme stehen!

So wie unsere heutige Neuvorstellung Sierra Madre Gold & Silver (ISIN: CA8263XP1041 ·WKN: A3CM97 · SYM: 409)

TSX- SM - ISIN: CA8263XP1041 · WKN: A3CM97 · SYM: 409

Sierra Madre Gold and Silver (WKN: A3CM97) ist ein auf Mexiko spezialisiertes Silber- und Goldexplorationsunternehmen. Das Unternehmen scheint mittlerweile perfekt positioniert zu sein, um den ehemals produzierenden Silber-Gold-Minenkomplex La Guitarra schnell wieder in Produktion zu bringen.

Jochen Staiger von Rohstoff TV fasst für Sie die Aktivitäten zum Neustart der La Guitarra- Mine zusammen:

Wie Sie erfahren haben wird die Studie zum Neustart der Mine von Stantec Consulting International LLC und beinhaltet eine Schätzung des unterirdischen Minenmaterials, Betriebskostenschätzungen sowie eine wirtschaftliche Bewertung, um die Durchführbarkeit des Projekts zu bestimmen.

Die Arbeiten an der Infrastruktur und der Mine schreiten ebenfalls voran, und kürzlich wurden Verbesserungen an den unterirdischen Pulvermagazinen abgeschlossen. Die Genehmigung der Sprengstoffnutzung für 2024 für La Guitarra schnell stellt einen bedeutenden Meilenstein für eine mögliche Wiederaufnahme des Betriebs dar. Zusätzlich wurden umfassende Wartungsarbeiten und Überholungen an den Anlagen durchgeführt, um eine mögliche Wiederaufnahme der Produktion zu gewährleisten.

Darüber hinaus haben wir erfahren das das Management von Sierra Madre Gold and Silver (WKN: A3CM97) bestätig hat , dass es die Mine-Restart-Studie ("MRS") im zweiten Quartal dieses Jahres veröffentlichen wird!

Im Rahmen des MRS wird auch eine aktualisierte Berechnung des verfügbaren unterirdischen Minenmaterials bei Guitarra, Coloso und Nazareno sowie der Massenlagerstätte Los Angeles berücksichtigt. Selbstverständlich wird sich die Wiederanlaufstudie nicht nur mit dem verfügbaren Material befassen, sondern auch eine Schätzung der Betriebskosten auf Basis der aktuell verfügbaren Daten beinhalten. Und natürlich wird es eine Investitionsschätzung geben, um die Mine wieder in Produktion zu bringen, während auch ein Erweiterungsszenario geprüft wird.

NI 43-101 - Schätzung der Mineralressourcen von La Guitarra

Ursprünglich ist geplant, drei (bestehende) Kugelmühlen zu nutzen, während die vierte (kleinere) Kugelmühle derzeit nicht renoviert wird. Dies sollte für eine anfängliche Produktionskapazität von 350 Tonnen pro Tag ausreichen, aber wie oben erwähnt scheint das Unternehmen daran interessiert zu sein, den Durchsatz schnell zu steigern, da dadurch Skaleneffekte möglich werden. Aus diesem Grund hat Sierra Madre bereits einen Überblick über die voraussichtliche Kapazität der derzeit vorhandenen Ausrüstung gegeben. Wie Sie unten sehen können, sollte eine Erweiterung auf 500 Tonnen pro Tag keinen allzu großen Aufwand erfordern, aber warten wir auf die Studie zur Wiederinbetriebnahme der Mine, um alle Details zu erfahren.

Bildquelle

Die Arbeiten an den Kreisläufen der Aufbereitungsanlage sind vielversprechend und zeigen das enorme Produktionspotenzial des Unternehmens.

Das Betriebs- und Wartungsteam von Sierra Madre Gold and Silver (WKN: A3CM97) hat die Vorbereitungsarbeiten für einen möglichen Neustart der Anlage im Rahmen der Budgeterwartungen vorangetrieben und derzeit werden zusätzliche Untersuchungen durchgeführt, um wie bereits erwähnt die Kapazität des Mahlkreislaufs auf mehr als 500 Tonnen pro Tag zu erhöhen.

Silber-Gold-Minenkomplex La Guitarra war bis 2018 in Betrieb

In den Jahren zwischen 2015 und 2018 belief sich die Produktion in der Größenordnung von 1 bis 1,5 Millionen Unzen Silberäquivalent pro Jahr.

Heute fast auf den Tag genau Jahr erwarb Sierra Madre Gold and Silver (WKN: A3CM97) eine 100-prozentigen Beteiligung an La Guitarra im Rahmen eines Aktienkaufs im Wert von 35 Millionen US-Dollar von First Majestic Silver!

Innerhalb eines Jahres hat es das Management also geschafft das die Mine vollständig für den Untertagebau zugelassen wurde.

Insider überrascht das jetzt nicht wirklich, schließlich handelt es sich beim Management um ein bewährtes Team, das Prime Mining aufgebaut hat, mit einem in Nayarit (ebenfalls Mexiko) ansässigen Gold- und Silberprojekt (Los Reyes) mit hochgradigen Ressourcen und bekannter Metallurgie.

Daher lautet unser Fazit für Sie als Anleger:

Das enorme Produktionspotenzial wird sich schon bald im Kurs widerspiegeln!

Wie bereits erwähnt sind die besten Explorationsunternehmen die, welche die ihre Ressourcen und Reserven bei der Börsenaufsicht hinterlegt haben und kurz vor der Produktionsaufnahme stehen!

Schauen wir abschließend auf den aktuellen technischen Bericht und der von Sierra Madre Gold & Silver (ISIN: CA8263XP1041 · WKN: A3CM97 · SYM: 409) bei der Börsenaufsicht hinterlegten Resource:

Die aktualisierte Ressource enthält nun 3,84 Millionen Tonnen Gestein in der angezeigten Ressourcenkategorie mit einem Durchschnittsgehalt von 146 g/t Silber und 0,96 g/t Gold, während die abgeleitete Ressource 4,1 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 113 g/t Silber 0,52 g/t Gold enthält. Die jeweiligen Silberäquivalentgehalte betragen 220 g/t für die angezeigten Ressourcen und 153 g/t für die abgeleiteten Ressourcen.

NI 43-101 - Schätzung der Mineralressourcen von La Guitarra

Dies bedeutet auch, dass die Gesamtressource über alle Kategorien hinweg nun bei etwas mehr als 33 Millionen Unzen Silber und 180.000 Unzen Gold liegt, was einem Silberäquivalentgehalt von etwas mehr als 47 Millionen Unzen entspricht.

Die Aufschlüsselung der Unzen in der angegebenen Ressourcenkategorie im Vergleich zur abgeleiteten Ressourcenkategorie finden Sie in der Tabelle oben.

Da Sierra Madre Gold & Silver (ISIN: CA8263XP1041 · WKN: A3CM97 · SYM: 409) mit Hochtouren darauf hinarbeitet, die Mine in nicht allzu ferner Zukunft wieder in Betrieb zu nehmen, fühlt es sich wie ein fliegender Start an.

Die Mine-Restart-Studie ("MRS") soll im zweiten Quartal diesen Jahres veröffentlicht werden, welches übrigens morgen beginnt.

Wenn wir einen Blick auf den Chart werfen das die Aktie in letzter Zeit nicht wirklich gut performt hat:

Für uns in der Redaktion ist es schwer vorstellbar das sich dieser Trend fortsetzen wird! Zu gut sind hier die Projektfortschritte und das damit verbundene Produktionspotenzial.

Wir wünschen Ihnen noch schöne Ostertage und darüber hinaus viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie www.sierramadregoldandsilver.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

