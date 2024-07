Vancouver, British Columbia - 23. Juli 2024 - Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM, OTCQX: SMDRF) ("Sierra Madre" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sierra-madre-gold-silver/) freut sich, den Beginn des Testabbaus und der Verarbeitung im Minenkomplex Guitarra im mexikanischen Bundesstaat Estado de Mexico bekannt zu geben. Die Flotationsanlage hat 5.698 trockene Tonnen (5.943 nasse Tonnen) mineralisiertes Material aus der Mine Guitarra verarbeitet und erreicht derzeit einen Durchschnitt von 259 trockenen Tonnen pro Tag (tpd). Dies ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen auf dem Weg zur vollen kommerziellen Produktion von 500 Tonnen pro Tag bei Guitarra, die nun für das vierte Quartal 2024 geplant ist.

Greg Liller, Executive Chairman und COO von Sierra Madre, erklärte: "Seit der Übernahme von Guitarra am 30. März 2023 hat unser Team hart daran gearbeitet, die Mine wieder in die kommerzielle Produktion zu bringen. Der Beginn des Testabbaus und der Verarbeitung ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Ich möchte Fransisco Correa, General Manager von Guitarra, Luis Saenz, Managing Director of Mexican Operations, und dem Team von Guitarra für die hervorragende Arbeit danken, die sie geleistet haben, um uns diesen Meilenstein zu ermöglichen. Die Flotationsanlage ist seit dem 25. Juni rund um die Uhr in Betrieb, was den Wert und die Qualität der Arbeit zeigt, die das Betriebsteam während des Sanierungsprogramms geleistet hat. Die Minenabteilung hat am 20. Juni mit der Aufhaldung von Erschließungsmaterial begonnen, wobei die von unserer Wartungsabteilung wieder aufgebaute Untertageausrüstung und die neu gekaufte Ausrüstung zum Einsatz kommen. Die Beiträge aller Mitglieder des Guitarra-Teams zu diesem Meilenstein waren von unschätzbarem Wert und werden sehr geschätzt."

An den Eröffnungsfeierlichkeiten nahmen kürzlich die Präsidenten der Gemeinden Temascaltepec de Gonzales und San Simon de Gurrero, Vertreter der Regierung des Estado de Mexico, gewählte Vertreter der örtlichen Gemeinden und der Verwaltungsrat des Unternehmens teil.

Das Unternehmen verfügt derzeit über vier in Betrieb befindliche Scoop-Züge, einen Niederquerschnitt-Förderwagen und einen Jumbo-Bohrer, die von der Wartungsabteilung umgebaut wurden. Darüber hinaus hat das Unternehmen einen 18-Tonnen-Muldenkipper für den Über- und Untertagetransport und eine Stopemate-Langlochbohrmaschine erworben. Beim derzeitigen Testabbau werden Langloch- und Schrumpfabbautechniken angewandt; der Beginn des Cut-and-Fill-Verfahrens ist in Kürze geplant. Die derzeitige Verfügbarkeit der Minenausrüstung liegt bei 88 %, was ein deutliches Zeichen für die Qualität und den Fortschritt der Arbeiten ist, die für den Wiederaufbau der Minenflotte durchgeführt wurden.

Die Flotationsanlage verfügt über drei Kugelmühlen:

- eine 5' x 8' große Mühle mit einer Kapazität von 84 Tonnen pro Tag (tpd);

- eine 8'x'6-Mühle mit einer Kapazität von 204 Tonnen pro Tag;

- eine 7' x 10'-Mühle mit einer Kapazität von 228 Tonnen pro Tag.

Die Kugelmühlen mit den Maßen 5' x 8' und 8' x 6' sind in Betrieb und laufen mit 94 % der Nennkapazität. Die 7' x 10'-Mühle wird schrittweise in Betrieb genommen, wenn der Testabbau auf den geplanten Durchsatz von 500 Tonnen pro Tag zugeht.

In der Mine sind derzeit 188 Personen beschäftigt, von denen die meisten aus der örtlichen Gemeinde stammen. Viele der vor kurzem eingestellten Arbeiter hatten zuvor in der Mine gearbeitet und ihre Rückkehr nach Guitarra verschafft dem Unternehmen eine erfahrene Belegschaft mit fundierten Kenntnissen der Mine.

Abbildung 1, 2 und 3: Guitarra-Eröffnungszeremonie

Vorsichtshinweis und Anmerkung zu Produktionsentscheidungen

Die Entscheidung des Unternehmens, die Mine möglicherweise in Betrieb zu nehmen, eine Mine zu erweitern, andere produktionsbezogene Entscheidungen zu treffen oder anderweitig Bergbau- und Aufbereitungsarbeiten durchzuführen, basiert größtenteils auf internen, nicht-öffentlichen Unternehmensdaten und Berichten aus früheren Betrieben. Das Unternehmen stützt sich bei seinen Produktionsentscheidungen nicht auf NI 43-101-konforme Reservenschätzungen, vorläufige wirtschaftliche Bewertungen oder Machbarkeitsstudien. Infolgedessen besteht ein größeres Risiko und eine größere Ungewissheit hinsichtlich zukünftiger wirtschaftlicher Ergebnisse des Minenkomplexes Guitarra, einschließlich einer größeren Ungewissheit hinsichtlich des Erreichens eines bestimmten Mineralgewinnungsniveaus oder der Kosten einer solchen Gewinnung, einschließlich größerer Risiken im Zusammenhang mit der Erschließung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte, sowie ein höheres technisches Risiko des Scheiterns, als dies der Fall wäre, wenn eine Machbarkeitsstudie fertiggestellt und als Grundlage für eine Produktionsentscheidung herangezogen würde.

Qualifizierte Person

Herr Gregory Smith, P. Geo, Direktor von Sierra Madre, ist eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Daten und Informationen geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die hierin veröffentlichten technischen und wissenschaftlichen Daten überprüft.

Über Sierra Madre

Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV:SM),(OTCQX:SMDRF) ist ein Edelmetallerschließungs- und -explorationsunternehmen, das sich auf die Evaluierung des Potenzials für die Wiederinbetriebnahme der Mine Guitarra im mexikanischen Bergbaurevier Temascaltepec sowie auf die Exploration und Erschließung seines Grundstücks Tepic in Nayarit (Mexiko) konzentriert. Bei der Mine Guitarra handelt es sich um eine genehmigte, ehemals produzierende Untertagemine, zu der eine Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 500 Tonnen pro Tag gehört, die bis Mitte 2018 in Betrieb war.

Das +2.600 ha große Projekt Tepic beherbergt eine epithermale Gold- und Silbermineralisierung mit geringer Sulfidierung und einer bestehenden historischen Ressource.

Das Managementteam von Sierra Madre hat eine Schlüsselrolle bei der Exploration und Entwicklung von mehr als 22 Mio. Unzen Gold und 600 Mio. Unzen Silber in Form von Mineralreserven und Mineralressourcen gespielt. Das Expertenteam von Sierra Madre hat insgesamt über 1 Milliarde Dollar für Bergbauunternehmen aufgebracht.

Im Namen des Vorstandes von Sierra Madre Gold and Silver Ltd,

"Alexander Langer"

Alexander Langer

Präsident, CEO und Direktor

1-604-765-1604

Kontakt:

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen oder sonstigen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Worten wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "sagt voraus", "projiziert", "beabsichtigt", "zielt", "zielt ab", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen oder können durch Aussagen identifiziert werden, die besagen, dass bestimmte Maßnahmen ergriffen werden "können", "könnten", "sollten", "würden", "könnten" oder "werden", eintreten oder erreicht werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die Diskussion zukünftiger Pläne, einschließlich des Plans des Unternehmens, die Mine Guitarra wieder in die volle kommerzielle Produktion zu überführen, sowie der erwartete Zeitplan und das Produktionsniveau.

Die zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehört unter anderem, dass die prognostizierten Produktionsniveaus erreicht werden und dass die bestehenden Produktionsniveaus beibehalten werden.

Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen bestimmte wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, seine zukünftigen Pläne wie beabsichtigt umzusetzen, dass die prognostizierten Produktionsmengen erreicht werden und dass die bestehenden Produktionsmengen beibehalten werden.

Obwohl die Geschäftsführung des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass ein Verlass auf solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist.

QUELLE: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76329Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76329&tr=1



